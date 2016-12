Napoli, sciolto il Consiglio provinciale

foto LaPresse 12:25 - Con decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio provinciale di Napoli è stato sciolto. Lo decisione del Capo dello Stato, resa nota oggi sulla Gazzetta Ufficiale, fa seguito alla richiesta del ministero dell'Interno, dopo la candidatura di Luigi Cesaro alle politiche. La decadenza del presidente "costituisce presupposto per lo scioglimento del Consiglio provinciale" aveva infatti scritto il ministero nella sua richiesta. - Con decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio provinciale di Napoli è stato sciolto. Lo decisione del Capo dello Stato, resa nota oggi sulla Gazzetta Ufficiale, fa seguito alla richiesta del ministero dell'Interno, dopo la candidatura di Luigi Cesaro alle politiche. La decadenza del presidente "costituisce presupposto per lo scioglimento del Consiglio provinciale" aveva infatti scritto il ministero nella sua richiesta.

Lo scioglimento decretato dal Capo dello Stato fa seguito alla richiesta del ministero dell'Interno. Nello scorso mese di ottobre, è stato avviato l'iter per dichiarare decaduto dalla carica di presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, che optò per la candidatura alle politiche (risultando eletto alla Camera). La sua scelta non determinò, in quel momento, lo scioglimento del Consiglio provinciale e la carica di presidente toccò ad Antonio Pentangelo, assessore ai Trasporti e vice di Cesaro.



Nella richiesta di scioglimento, avanzata dal ministero dell'Interno, è scritto che la decadenza del presidente ''costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio provinciale''. Da qui la richiesta accolta dal Presidente della Repubblica che ha sciolto il Consiglio.