Alfano: "Con Pd incontro costruttivo"

"Incontro costruttivo con il Pd". Così Angelino Alfano in conferenza stampa a margine del vertice con il premier incaricato Pier Luigi Bersani, il segretario della Lega Roberto Maroni e i capigruppo del Carroccio e del Pdl. "Per noi sarà incomprensibile un atteggiamento di chiusura da parte di chi ha vinto per uno scarto piccolissimo", ha aggiunto. "Mancano 48 ore, ciascuno faccia le sue riflessioni per il bene del Paese: o con noi o si torni al voto", ha concluso.

21:17 M5S: "No unanime al governo Bersani"

I gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle all'unanimità hanno votato no al sostegno ad un governo guidato da Pier Luigi Bersani. La votazione di questa sera alla Camera, presente anche il capogruppo al Senato Vito Crimi, segue la decisione presa nel primo pomeriggio al Senato e la conferma ulteriormente.

19:22 Bersani: distanti dal Pdl, ma niente preclusioni su riforme

"Le distanze le avete potute misurare anche voi, ma credo di poter dire che su questo piano si può continuare a discutere. Non c'è una preclusione a discutere". Così il premier incaricato Pier Luigi Bersani, al termine delle consultazioni con i partiti, valuta lo stato di rapporti con il Pdl.

19:18 Bersani: "No dietrologie"

"Sarà tutto in trasparenza, non inseguite dietrologie e strani cunicoli. Ciascuno avrà il quadro e potrà decidere se prendersi le responsabilità nella gradazione che preferirà". Così il premier incaricato Pier Luigi Bersani al termine delle giornata di consultazioni con i partiti.

19:17 Bersani: "Continuiamo a lavorare"

"Bisogna continuare a lavorare, rimangono difficoltà ma si continua a lavorare". Così Pier Luigi Bersani al termine della giornata di consultazioni con i partiti.

19:03 Olivero (Scelta civica): "Bersani coinvolga più forze"

"Abbiamo apprezzato il metodo indicato dal premier incaricato ma abbiamo chiesto a Bersani un ulteriore sforzo per un più ampio coinvolgimento di tutte le forze e a fronte di questo passo ci riserviamo valutazioni per il nostro apporto fattivo". Così Andrea Olivero (Scelta civica) riferisce l'esito delle consultazioni con Pier Luigi Bersani.

17:18 Alfano: serve collaborazione anche per elezione al Colle

"Questa collaborazione non può non tenere conto che il turno elettorale coincide con l'elezione del presidente della Repubblica. Le forze politiche che hanno avuto massima rappresentanze vanno coinvolte in momento cosi' delicato". Cosi' il segretario del Pdl Alfano al termine delle consultazioni con Pier Luigi Bersani.

17:08 Maroni: basta governi tecnici

"La Lega condivide la posizione espressa da Alfano, auspichiamo un governo a guida politica, basta con i tecnici. Serve un governo di legislatura che duri, solo così si affrontano e risolvono i problemi e lo dico in veste di governatore". Così il leader del Carroccio, Roberto Maroni, al termine dell'incontro tra Pdl-Lega e Bersani.

17:07 Alfano: o apertura o elezioni

"Ci sia disposizione all'apertura da parte del Pd o si vada alle elezioni": è l'ultimatum lanciato da Angelino Alfano, interrogato dai giornalisti, a margine del vertice con Bersani e Maroni. "Noi non abbiamo posto preclusioni ma abbiamo detto che considereremmo incomprensibile un atteggiamento di chiusura da parte di chi ha vinto solo con uno scarto relativo dello 0,3% se questo atteggiamento vi fosse mancherebbe il nostro sostegno in ogni forma alla nascita di un governo Bersani", ha poi concluso.

16:32 Al via il colloquio tra Bersani, Pdl, Lega e Gal

Sono riprese le consultazioni alla Camera del segretario del Pd Pier Luigi Bersani che ha ricevuto un preincarico dal presidente Napolitano per formare un governo. Bersani sta incontrando Pdl, Lega e Grandi Autonomie e libertà. Tra i partecipanti alla consultazione i segretari Angelino Alfano e Roberto Maroni e i capogruppo Renato Schifani e Renato Brunetta e Giancarlo Giorgetti e Massimo Bitonci.

14:18 Bersani ha incontrato il cardinal Bagnasco

Il premier incaricato Pier Luigi Bersani ha incontrato oggi alle 12 il presidente della Cei, il cardinale Bagnasco.

13:37 Bersani incontra governatori Regioni

E' iniziato da pochi minuti, alla Camera, l'incontro tra le Regioni e il premier incaricato Pier Luigi Bersani. La delegazione dei governatori, guidata dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Vasco Errani, è composta da una decina di presidenti.

13:15 Ambasciatore Usa riceve capigruppo M5S

Si terrà oggi l'incontro tra l'ambasciatore americano, David Thorne, e la delegazione del M5S. L'incontro con i capigruppo era stato spostato la scorsa settimana perché cadeva proprio a ridosso delle consultazioni al Quirinale. L'appuntamento rientra nella consuetudine dell'ambasciata di incontrare le nuove forze politiche che approdano in Parlamento.

11:25 Maroni: mi interessa sentire Bersani

''Mi interessa ascoltare Bersani'': con queste parole il presidente della Regione Lombardia e segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano cosa ne pensi di Angelino Alfano vicepremier, parlando con i giornalisti al termine della Conferenza delle Regioni. ''Avremo un incontro con Bersani oggi pomeriggio, assieme al Pdl. Vedremo cosa ci dira''', ha concluso.

10:37 Brunetta: ok Bersani ma anche Monti a tempo

Il capogruppo del Pdl a Montecitorio, Renato Brunetta, ospite di Radio Anch'io ha sottolineato che in presenza di un accordo ''va bene un governo temporaneo guidato da Bersani, ma anche un premierato di Mario Monti andrebbe assolutamente bene''.

10:35 Minoranze linguistiche: pronti ad appoggiare Bersani

''Come minoranze linguistiche e Valle d'Aosta abbiamo confermato al presidente incaricato Bersani l'appoggio qualora ci fossero state garanzie sulle autonomie. Questo sono arrivate ed e' dunque un bon passo in avanti'', quindi, ''in caso di dichiarazioni in Aula siamo pronti ad appoggiare quella che sara' la proposta di governo''. Lo ha detto uno degli esponenti del gruppo delle minoranze linguistiche e della Valle d'Aosta dopo il colloquio con Bersani durante le sue consultazioni alla Camera.

