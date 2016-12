foto Ansa

20:07

- Anna Finocchiaro chiarisce che "il prossimo presidente della Repubblica non è oggetto di contrattazione" tra i partiti. La senatrice del Pd, ospite della puntata di Porta a Porta, aggiunge: "Penso che il presidente della Repubblica non abbia bisogno di avere appuntata una spilletta, ma debba essere una personalità riconosciuta da centrodestra e centrosinistra come di garanzia per tutti".