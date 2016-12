foto Ansa

17:35

- "Siamo al dunque, bisogna fare discorsi seri, al mattino non si può annunciare la guerra mondiale e al pomeriggio abbracci". Pier Luigi Bersani replica così alle parole di apertura di Silvio Berlusconi per un governo di larghe intese. Aggiunge poi che in questa situazione "miracoli non se ne fanno ma uscire dalla crisi si può" e glissa sul nodo Quirinale: "Se ne discuterà a tempo debito, non è il caso di mescolare i temi".