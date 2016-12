Bersani chiude a Berlusconi: non può prima combattermi e poi abbracciarmi

mette le carte in tavola per la formazione del governo: sì a Bersani premier a patto che suosia il segretario Pdl,. Il leader del Pd replica: "Berlusconi non può farmi guerra al mattino e abbracciarmi al pomeriggio". Del resto il premier incaricato sa bene che la nascita dell'esecutivo a sua guida non può prescindere da una partita alche coinvolga anche il Pdl. Così sfodera una rosa di cattolici sui quali potrebbe aprirsi una trattativa:

20:14 Bersani: tutti si assumano pezzo responsabilità

''Noi non chiediamo a nessuno l'impossibile'', chiediamo ''a Scelta Civica di avere un'intesa: e' possibile e alle altre forze che hanno minore responsabilita' di non impedire questa soluzione'''. Lo ha detto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani alla direzione del partito.

19:15 Finocchiaro (Pd): Quirinale non è oggetto di trattativa

''Il prossimo presidente della Repubblica non e' oggetto di contrattazione'' tra i partiti: lo dice Anna Finocchiaro, senatrice del Pd, ospite della puntata di Porta a Porta.

18:38 Maroni: "Domani da Bersani con il Pdl"

Domani pomeriggio la Lega Nord andrà alle consultazioni per il governo da Pier Luigi Bersani in delegazione comune col Pdl. Lo ha annunciato il segretario del Carroccio, Roberto Maroni. La posizione comune da portare al presidente del Consiglio incaricato "sarà discussa domani mattina alle 9". Ma, ha aggiunto Maroni, sicuramente con Bersani si parlerà "di alcuni temi caldi, come il lavoro e il patto di stabilità".

18:36 Renzi: con Bersani ottimi rapporti

''Confermo, i rapporti con Bersani sono ottimi. Ed è naturale che oggi, nel giorno del Capodanno fiorentino, io stia a Firenze ad occuparmi delle cose di questa città. Naturalmente in bocca al lupo a Pier Luigi perché possa realizzare l'obiettivo di realizzare il governo di cui il Paese ha bisogno''. Lo ha detto il sindaco di Firenze Matteo Renzi.

18:35 Alfano: "Se accordo per Colle, sì a governo Bersani"

Angelino Alfano si dice disposto alla nascita di un governo Bersani se in presenza di un accordo per il Quirinale che "riconosca al Pdl la sua storia culturale trentennale". Ma, spiega il segretario del Pdl, "se ci dicono di no il popolo sceglierà" andando al voto.

17:23 Bersani: no guerra al mattino e abbracci al pomeriggio

''Siamo al dunque, bisogna fare discorsi seri, al mattino non si può annunciare la guerra mondiale e al pomeriggio abbracci''. Così Pier Luigi Bersani replica alle aperture del Cavaliere per un governo di larghe intese.

17:19 Bersani: non è tempo di parlare di Quirinale

''Ci manca solo che discutiamo di questo, se ne discuterà a tempo debito e non e' il caso di mescolare i temi''. Così Pier Luigi Bersani nega, al termine delle consultazioni, con le parti sociali che sul tavolo ci sia un confronto anche per il Colle.

16:36 Orfini (Pd): se Bersani fallisce voto più vicino

"Continuiamo a proporre un governo di cambiamento sugli otto punti proposti da Bersani - dice Matteo Orfini (Pd) - e la riunione della direzione di questa sera è stata convocata per riferire al partito sulle consutazioni di questi giorni. In caso di fallimento? La palla va al Capo dello Stato". Ma, aggiunge, "non penso sia possibile un governo che metta insieme noi e il Pdl. Se Bersani non riesce nell'impresa si avvicinano le elezioni".

16:07 Letta: giovedì Bersani riferirà a Napolitano

Il premier incaricato Pier Luigi Bersani dovrebbe salire al Quirinale giovedì per riferire al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l'esito delle consultazioni. Ad annunciarlo è stato il vicesegretario del Pd Enrico Letta, illustrando al gruppo parlamentare alla Camera l'andamento degli incontri, che da domani saranno con le forze politiche.

15:41 Don Ciotti: "Io ministro? Lo sono già nella Chiesa"

"E' da 42 anni che sono ministro della Chiesa, poi faccio altro e volentieri collaboro a percorsi comuni nella lotta alle mafie e lo faccio con Libera". Don Luigi Ciotti, dopo aver incontrato Bersani per le consultazioni, smentisce così l'ipotesi di poter entrare come ministro in un eventuale governo guidato dal leader Pd.

14:49 Bersani: "Non riesco a essere demagogico"

"Questa elezione non mi ha insegnato nulla di più su me stesso di ciò che già sapessi guardandomi allo specchio. Ho avuto la conferma che non riesco a essere demagogico". Queste parole di Pier Luigi Bersani vengono riprese dal quotidiano "Le Monde" in un lungo articolo intitolato "Mission impossible" e dedicato proprio al leader del Pd. Il riferimento del titolo è proprio al compito di formare il nuovo governo. Secondo il quotidiano francese Bersani, che "finora aveva curato la sua reputazione di uomo tranquillo, deve cambiare registro per trovare una maggioranza in un Paese profondamento diviso, che ha perso la bussola".

13:11 Sangalli (Rete Italia): "Urge un governo"

"L'assoluta necessità e urgenza di dare subito un governo al Paese, richiesto dalla drammatica situazione economica che il Paese sta attraversando e dalle imprese che sono al collasso". E' quanto affermato dal presidente di turno di Rete Imprese Italia, Carlo Sangalli, al premier incaricato Pier Luigi Bersani nel corso delle consultazioni alla Camera. Sul versante economico ha insistito sulla necessità di ridurre la pressione fiscale, oggi ormai a "livelli insostenibili per famiglie, lavoratori e imprese".

12:58 Governo larghe intese, Berlusconi: ok Bersani premier con Alfano vice

''Noi diremo a 'questi signori' che ci sediamo al tavolo solo se si parla di un governo insieme. Per esempio Alfano vice premier con Bersani premier. Con la partecipazione normale delle forze espresse dagli elettori''. Lo afferma Silvio Berlusconi all'assembla dei gruppi.

12:50 Berlusconi: "Nuove manifestazioni, la prima a Bari"

Il Pdl terrà nuove manifestazioni sul modello di quella fatta sabato a Roma, la prima a Bari tra 15 giorni. Lo annuncia Silvio Berlusconi nel corso dell'assemblea dei gruppi in corso alla Camera.

12:49 Maroni: "Intesa con Pdl, anche se soli da Bersani"

"Dovremo decidere se riproporre lo schema delle consultazioni al Quirinale, o se sarà più opportuno andare in delegazione, così come sperato dal Pdl. Ma anche se saranno due delegazioni separate nei tempi, la posizione sarà concordata": lo ha detto il leader della Lega Nord, Roberto Maroni.

