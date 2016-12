foto Ansa

- "Non si può essere altro che fiduciosi, bisogna essere fiduciosi per forza". Lo ha detto Giorgio Napolitano, a conclusione della cerimonia di commemorazione delle vittime della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse fiducioso per una soluzione della formazione del governo. "Non potevo concludere il mandato in modo migliore", ha aggiunto riferendosi alla cerimonia di oggi.