Confindustria a Bersani: "Subito un governo, siamo vicini alla fine"

Perè arrivato il momento "di". "Bisogna dare continuità alle nostre istituzioni democratiche" ha spiegato il Capo dello Stato, sottolineando inoltre come "in questo momento, senza dubbio,".

20:29 Renzi telefona a Bersani dopo polemiche

Telefonata di Matteo Renzi al segretario del Pd Pier Luigi Bersani in vista della Direzione di domani. Secondo quanto riferiscono fonti vicino al segretario il colloquio è servito a rasserenare il clima dopo che in giornata si è sviluppata una polemica tra esponenti vicini a Renzi e quelli che sostengono Bersani.

20:08 Debiti P.A., Bersani: "Monti faccia in fretta"

"Incoraggio l'attuale governo a procedere con rapidità sul debiti della Pubblica amministrazione". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, al termine della seconda giornata di consultazioni, durante le quali era stato toccato con le parti sociali il tema del pagamento dei debiti da parte della Pubblica amministrazione.

19:25 Bersani: mia proposta per tutti i partiti

"La proposta che rivolgo alle forze parlamentari si basa su uno schema che consente a ciascuna di esse di riconoscervisi". Lo ha detto Pier Luigi Bersani rispondendo ad una domanda se sia possibile una forma di accordo con il Pdl per far nasce il governo.

19:17 Bersani: Grillo non ha monopolio del cambiamento

"Beppe Grillo non ha il monopolio del cambiamento". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, leader del Pd, al termine di un'altra giornata di consultazioni dopo il pre-incarico ricevuto da Napolitano. "Serve un governo che non può prescindere dal cambiamento. Di fronte a un quadro così, ogni forza parlamentare deve assumere le proprie responsabilità", ha ricordato Bersani.

18:57 Boldrini: "Intenzione di tutti è avere un governo"

"Mi sembra che tutti i gruppi politici siano motivati a lavorare, non ho notato partiti che giocassero contro" la formazione di un governo. Così la presidente della Camera Laura Boldrini. "E' intenzione di tutti avere un governo - ha sottolineato - e mi auguro che sia un buon governo".

17:05 Squinzi: "Serve un governo, vicini alla fine"

"Non c'è rimasto tempo, siamo vicinissimi alla fine". Così Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, al termine dell'incontro con Pier Luigi Bersani, parlando della situazione delle imprese e chiedendo al più presto un "governo stabile in grado di governare e che faccia appello a tutti gli uomini di buona volontà".

16:33 Fassina: "Grave indebolire Bersani"

"E' grave che, in ore decisive per la costruzione di un governo, una parte del Pd intervenga per indebolire il tentativo di Bersani prospettando una possibile maggioranza con il PdL". Lo scrive Stefano Fassina su Facebook, in cui sostiene che "Indebolire il tentativo di Bersani vuol dire avvicinare le elezioni".

16:07 ItaliaFutura (Scelta Civica): "No a governicchi"

"Senza i voti di Scelta Civica il 'piano A' di Bersani non potrà vedere la luce e la parola ripasserà immediatamente al Presidente Napolitano. Anche per questo ènecessario dire con maggiore chiarezza che non siamo disposti a sostenere governicchi". E' quanto si legge in un editoriale di ItaliaFutura, pubblicato sul sito.

15:47 Bersani: "Mi occupo dei problemi del Paese"

"Mi sto occupando dei problemi del Paese". Così Pierluigi Bersani risponde a chi gli chiede, dopo le consultazioni di questa mattina, se si ci sarà un governo di larghe intese con il Pdl. "Non mi sto occupando di questo", replica ancora Bersani.

15:00 Alfano: "Non si può fare a meno di noi"

"Rappresentiamo una grande parte del Paese, non possono fare a meno di noi, non si può fare a meno di noi". Lo scrive su Twitter Angelino Alfano, segretario del Pdl, postando sul social network una foto della manifestazione di piazza del Popolo.

14:19 Grillo: "Grasso? Unico pm antimafia che stima Berlusconi"

Pietro Grasso è "l'unico procuratore antimafia estimatore di Berlusconi". E' quanto si legge nel blog di Beppe Grillo, in un post non firmato dal titolo "schizzi di merda digitali", accusando tg e talk di fare "lerci e studiati 'copia e incolla'". "Da mesi orde di trolls, di fake, di multinick scrivono con regolarità dai due ai tremila commenti al giorno sul blog. Qualcuno evidentemente li paga per spammare dalla mattina alla sera".

14:03 Napolitano: "Fiduciosi per il nuovo governo"

"Non si può essere altro che fiduciosi, bisogna essere fiduciosi per forza". Lo ha detto Giorgio Napolitano, a conclusione della cerimonia di commemorazione delle vittime della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse fiducioso per una soluzione della formazione del governo. "Non potevo concludere il mandato in modo migliore", ha aggiunto riferendosi alla cerimonia di oggi.

13:45 Boldrini: "Riconciliare i cittadini con le istituzioni"

"La democrazia va salvaguardata riconciliando l'opinione pubblica con le istituzioni". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, uscendo dalle Fosse Ardeatine. "Bisogna ricordarsi sempre il nostro passato, qui si capisce il valore della democrazia", ha spiegato.

13:43 Napolitano: "Inaudito dissolvere unità Italia-Germania"

"Sarebbe inaudito che lasciassimo dissolvere il patrimonio di unità e fraternità che abbiamo costruito. I governi dell'Italia e della Germania non lasceranno dilapidare questo patrimonio ma porteranno avanti l'impegno di costruzione europea". Lo dice Giorgio Napolitano a Sant'Anna di Stazzema, dopo il discorso del presidente tedesco Gauck.

13:35 Napolitano: "A Sant'Anna il mio ultimo atto pubblico"

"Sto per concludere mio mandato questo è probabilmente l'ultimo atto pubblico che compio e sono felice che sia questo". Così Giorgio Napolitano conclude il suo intervento a Sant'Anna di Stazzema, dove ha commemorato le vittime dell'eccidio nazista del 1944.

Ultimo aggiornamento 20:29