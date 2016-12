foto LaPresse

14:11

- "Nessun esilio, nessuna punizione, applicano la legge che è uguale per tutti". Così Antonio Ingroia, in un tweet, commenta la proposta del Csm di destinarlo al tribunale di Aosta in caso di rientro in magistratura. Nel frattempo il Codacons ha presentato un esposto al Tar del Lazio per impugnare questa decisione del plenum: "E' gravissima e lede i più basilari principi costituzionali", scrive l'associazione dei consumatori.