- Vito Crimi, capogruppo del M5S al Senato, è certo che Pier Luigi Bersani non accetterà mai l'invito del Movimento a rinunciare ai rimborsi elettorali. "Non lo farà mai. Nel caso lo facesse sarebbe il primo atto di un cambiamento vero, reale, provato. Faccia questo gesto e poi ne riparliamo" ha detto infatti il grillino, sottolineando inoltre il netto rifiuto a "fiducia in bianco a gente come Bersani".