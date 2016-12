M5S, gaffe di Crimi su Napolitano: "Grillo l'ha tenuto sveglio"

foto Ansa Correlati Il video della gaffe del capogruppo grillino

L'ultima gaffe dei grillini viene dal capogruppo M5S al Senato, Vito Crimi. "Napolitano è stato attento, non si è addormentato. Beppe è stato capace di tenerlo abbastanza sveglio, ma anche lui è stato abbastanza attivo e abbiamo interloquito parecchio", ha raccontato ai colleghi senatori del Movimento dopo le consultazioni al Quirinale. Poi fa marcia indietro: "Ho chiamato il Quirinale, il segretario generale, per porgere le mie scuse ".

"La frase attribuitami - prosegue Crimi - non voleva essere irrispettosa ma anzi inserita in un contesto più ampio voleva evidenziare la particolare attenzione mostrata nei nostri confronti". "Una frase estrapolata da un discorso - afferma il senatore in una dichiarazione - assume tutto un altro rilievo ovviamente. Il senso del discorso generale era chiaro e intendeva dare atto al presidente Napolitano di essere stato attento ascoltatore". In particolare, prosegue il parlamentare, "riprendeva una battuta dello stesso Beppe Grillo che ha detto amichevolmente direttamente al Presidente, dopo averlo conosciuto, che non utilizzerà più l'appellativo di Morfeo".



Crimi adduce l'origine dell'equivoco alla diretta streaming. Durante le riunioni trasmesse in diretta web, "capitare di dire qualcosa che risulti infelice come esposizione... Questa - conclude - è comunque trasparenza".