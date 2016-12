foto Ansa

12:56

- "Io premier? Per il mio Paese sono pronto a tutto". Così il presidente del Senato, Piero Grasso, risponde a una domanda sull'eventualità che sia proprio il suo nome a uscire "vincente" dalle consultazioni in corso al Quirinale. E sulla nascita del governo, non si sbilancia ma sottolinea di essere "ottimista per natura".