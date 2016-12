foto Ansa

19:34

- Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, ha inviato ai deputati e senatori di tutte le forze politiche il programma con gli otto punti per il "governo del cambiamento". Bersani ha chiesto a ciascuno "di assumersi la propria responsabilità con un sì o un no davanti al Paese". Alla vigilia della consultazione del Pd al Quirinale, il leader ha ricordato come questa proposta possa "qualificare il senso del cambiamento per l'Italia".