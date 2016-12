M5S "perdona" i senatori dissidenti

foto Da video Correlati Grillo frena sulle espulsioni

19:15 - Riunitisi in assemblea a Montecitorio, senatori e deputati del M5S hanno "perdonato" i dissidenti che al Senato si erano espressi a favore dell'elezione di Pietro Grasso alla presidenza di Palazzo Madama. Chi ha votato per il candidato Pd ha spiegato quanto accaduto in Aula, in seguito i deputati del Movimento 5 Stelle hanno fatto delle domande e, infine, si è deciso a "stragrande maggioranza" di confermare la fiducia ai dissidenti.

La riunione congiunta di tutti i parlamentari M5S è durata circa tre ore. Niente diretta streaming dell'incontro e all'uscita bocche assolutamente cucite: la linea dura però non è passata. Il capogruppo al Senato, Vito Crimi, ha reso noto che non sono previste conferenze stampa o video sulla riunione. "Abbiamo parlato di tante cose", si è limitato a dire. "Stiamo cercando di darci una linea politica, ma in questi giorni siamo alle prese con il gossip", ha aggiunto Crimi.