Il presidente del Senato Grasso ha aperto il giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Al termine del colloquio, ha detto di aver condiviso con Napolitano "l'assoluta necessità" di dare al Paese un esecutivo. Poi è toccato alla presidente della Camera Boldrini, che ha sottolineato come il Capo dello Stato voglia arrivare a formare un governo il prima possibile. Il leader di Sel Vendola: "L'incarico spetta a Bersani".

19:04 Scelta Civica: governo con principali partiti

"Nonostante le evidenti difficoltà crediamo sia possibile e doveroso dare risposte di governabilità con l'assunzione di responsabilità delle principali forze politiche". E' la posizione di Scelta Civica illustrata a Napolitano. Per i "montiani", i partiti devono essere "disponibili sulla strada dell'Europa e delle riforme necessarie per il risanamento finanziario e la crescita".

18:57 Bersani: programma 8 punti a tutti i parlamentari

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, sta inviando ai deputati e senatori di tutte le forze politiche il programma con gli 8 punti per il "governo del cambiamento", chiedendo a ciascuno "di assumersi la propria responsabilità con un sì o un no davanti al paese".

18:51 Lombardi: sì solo a un governo M5S

Il M5S boccia l'ipotesi di appoggio ad un governo che non sia "a cinque stelle". Neanche se si trattasse di un esecutivo istituzionale guidato dal presidente del Senato, Piero Grasso. Lo afferma la capogruppo alla Camera, Roberta Lombardi, in una intervista all'Huffington post. "L'unico governo che voteremmo è un esecutivo a cinque stelle. Napolitano ci affidi l'incarico: in pochissimi giorni gli presenteremo una squadra di governo ineccepibile", è la risposta della Lombardi.

17:57 Vendola: "Governo? Tocca a Bersani"

Un governo di cambiamento guidato da Pier Luigi Bersani: è questa la proposta fatta dal leader di Sel, Nichi Vendola, al presidente Napolitano. "Spetta a Bersani guidare l'esecutivo perché il suo nome è stato scelto da milioni di elettori durante le primarie", ha detto Vendola al termine del colloquio con il Capo dello Stato.

17:56 Vendola: "No a campagna elettorale infinita"

"Bisogna reagire con durezza a chi vorrebbe portarci ad una infinita campagna elettorale, a quanti non hanno la percezione della gravità della situazione italiana". Lo ha detto il leader di Sel Nichi Vendola dopo il colloquio con Napolitano al Quirinale. "La politica deve sentire il dolore dell'Italia", ha aggiunto spieganodo poi che con l'elezione dei presidenti delle Camere si è data "una prova di buona politica ed è questo il metodo con cui si deve approcciare la gestione del governo".

17:39 Crimi: "Proporremo governo 5 Stelle"

Al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, domani nelle consultazioni il Movimento 5 Stelle proporrà "quello che abbiamo sempre detto: il governo 5 Stelle. Abbiamo venti punti in programma" a far da linee guida di un possibile esecutivo. Lo dice Vito Crimi, capogruppo al Senato M5S, al termine di una riunione alla Camera.

17:25 Consultazioni, Nencini: ok a Bersani

"Il Capo dello Stato ci ha chiesto di indicare una figura che potrebbe costruire un nuovo governo e noi gli abbiamo risposto in maniera precisa con Bersani e accanto un governo di cambiamento. Lo ha detto Riccardo Nencini per il Gruppo parlamentare del Senato per le Autonomie-PSI.

16:27 M5S, fanno outing i "dissidenti" pro Grasso

Hanno confessato il loro voto, spiegandone le ragioni davanti a tutti, i senatori del Movimento 5 Stelle che sabato hanno votato per Pietro Grasso alla presidenza di Palazzo Madama. Nella riunione a Montecitorio, alla presenza dei parlamentari M5S, i "dissidenti" sono stati infatti invitati a motivare la loro decisione di non attenersi alla linea del gruppo di votare scheda bianca.

16:02 Governo, Bersani: proposte su diritti gay e immigrati

Ecco alcune proposte sui diritti da parte di Pier Luigi Bersani per il prossimo governo: cittadinanza per chi nasce in Italia da stranieri residenti da almeno 5 anni; richiesta di cittadinanza anche per chi non è nato in Italia ma vi è cresciuto nel nostro Paese; riconoscimento delle unioni gay secondo il modello tedesco.

15:31 Boldrini-Grasso, Grillo: "Quale stipendio vi siete tagliati?"

"'Boldrini e Grasso si riducono stipendio del 30%'", titola Repubblica. Bene, ma quale stipendio? Si tratta di quello da parlamentare o dell'indennità aggiuntiva per i presidenti di Camera e Senato? Non è spiegato, ma è un dettaglio importante che i cittadini devono conoscere". Lo scrive Beppe Grillo sul suo sito.

15:04 Grillo a Boldrini e Grasso: "Dimezzate stipendi parlamentari"

"I partiti non possono farlo, ma voi siete stati scelti in quanto vi dichiarate estranei al sistema. 'Fatelo voi!', come ha urlato Dario Fo dal palco dello Tsunami Tour ai 100.000 di Milano. Boldrini, Grasso, assumetevi la responsabilità che il vostro ruolo impone, chiedete il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari e la rinuncia dei rimborsi elettorali". Così il leader del M5S, Beppe Grillo, su Facebook.

13:10 Crosetto: "Fratelli d'Italia non disponibile a inciuci"

"Non siamo disposti ad inciuci ma a lavorare per il bene del Paese e se ci sarà un governo di scopo potremmo votare alcuni provvedimenti che fanno parte del nostro programma". Lo ha detto Guido Crosetto di Fratelli D'Italia ricevuto al Quirinale con il gruppo misto della Camera. "Abbiamo ribadito al presidente la nostra totale disponibilità a votare in Parlamento le cose utili per il Paese", ha quindi aggiunto.

12:39 Berlusconi: "A Napolitano dirò che serve governo Pd-Pdl"

"Domani mi recherò come leader della coalizione al Quirinale e confermerò che per uscire dalla recessione occorrono interventi forti. Solo un governo stabile e autorevole di concordia nazionale che scaturisca da una collaborazione Pdl-Pd può realizzare interventi nell'interesse del Paese". Lo afferma Silvio Berlusconi a Studio Aperto.

12:25 Boldrini: "Governo? Napolitano vuole risolvere subito"

"Napolitano intende risolvere subito". Così la presidente della Camera, Laura Boldrini, dopo essere stata al Quirinale per le consultazioni, risponde ai cronisti che le chiedono quali siano le intenzioni del presidente della Repubblica in merito alla nascita del nuovo governo.

11:45 Boldrini: "Governo il prima possibile"

"Con il presidente Napolitano abbiamo convenuto che c'è bisogno di un governo il prima possibile e quindi il presidente esplorerà le strade per arrivare a questo scopo". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, al Quirinale dopo il colloquio con il Capo dello Stato.

Ultimo aggiornamento 19:04