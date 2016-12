Berlusconi: "Pdl in mobilitazione da sabato"

- Silvio Berlusconi non accetta "l'occupazione militare del Pd" di tutti i vertici istituzionali. Dal sito forzasilvio.it, annuncia "una mobilitazione permanente nelle istituzioni, nelle piazze, nei media". Poi invita sabato prossimo a Roma a manifestare tutti insieme "contro l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica, l'oppressione giudiziaria. L'appuntamento è per le 15 in Piazza del Popolo che diventerà la Piazza del Popolo della Libertà".

Ecco il messaggio inviato da Silvio Berlusconi ai militanti del Pdl:

"Innanzi tutto voglio dirvi il mio più caloroso grazie per i tantissimi messaggi di vicinanza e di incoraggiamento che mi sono arrivati nei giorni in cui sono rimasto al San Raffele. Il sapere di poter contare sulla stima e sull'affetto di così tanti amici è stata per me la medicina migliore.

Sono tornato subito in campo perché la situazione è grave.

La prima preoccupazione è per la nostra situazione economica e sociale: i disoccupati continuano ad aumentare; nel 2012 hanno chiuso mille imprese al giorno; le nuove tasse volute da Monti strangolano famiglie e imprese.

Ieri il nostro commissario europeo Antonio Tajani ha ottenuto la disponibilità dell'Unione europea a tenere fuori dal Patto di stabilità il pagamento dei debiti dello Stato verso le imprese. Una battaglia in cui ci siamo impegnati per oltre un anno, il cui buon esito consentirà di immettere liquidità e fiducia nel nostro sistema produttivo.

Ma per uscire dalla recessione e ripartire verso lo sviluppo occorrono interventi forti, decisi e precisi, e soltanto un governo esperto, stabile e autorevole che scaturisca da un accordo tra il PD e la nostra coalizione può realizzarle.

Ci siamo dichiarati disponibili a questo accordo ma in cambio abbiamo ricevuto insulti, disprezzo, Presidenti di sinistra alla Camera e al Senato, il rifiuto di una intesa su un Presidente della Repubblica di garanzia.

Una occupazione militare di tutti i vertici istituzionali che contraddice quanto promesso da Bersani durante la campagna elettorale.

Non possiamo accettarlo.

Continueremo una mobilitazione permanente nelle istituzioni, nelle piazze, nei media.

Cominceremo sabato prossimo a Roma, manifestando tutti insieme contro l'oppressione fiscale, contro l'oppressione burocratica, contro l'oppressione giudiziaria.

L’appuntamento è per le 15 in Piazza del Popolo che diventerà la Piazza del Popolo della Libertà.

Ti aspetto! Un fortissimo abbraccio,

Silvio Berlusconi".