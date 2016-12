foto Ansa

- E' tornato il sereno tra Lega Nord e Pdl, al punto che i rappresentanti dei due partiti andranno insieme alle consultazioni per il nuovo governo dal presidente Napolitano giovedì mattina. Lo ha confermato il segretario leghista, Roberto Maroni. "Noi siamo in coalizione col Pdl per cui non faremo nulla che sia contro la coalizione, concorderemo tutto - ha proseguito Maroni - ma come governatore della Lombardia voglio un governo che mi dia risposte".