Seregno, entra in Consiglio ma ha un solo voto

foto LaPresse 16:55 - Stefano Casiraghi entrerà in Consiglio comunale nonostante abbia avuto un solo voto. Succede a Seregno, Brianza. L'anomalia del consigliere che quasi nessuno ha votato si è presentata dopo le dimissioni di Federica Forcolin, giovane eletta nella Lega Nord nel 2010, poi passata al gruppo Indipendenti per Seregno. Gli altri politici che avrebbero dovuto prendere di diritto il posto dalla Forcolin infatti non hanno potuto o voluto il posto vacante: uno perché è deceduto, gli altri perché hanno declinato l'offerta.

Fonti comunali hanno spiegato a Tgcom24 che la rinuncia è stata fatta perché probabilmente i consiglieri "non erano interessati, poiché in realtà i loro nomi erano dei semplici riempilista". Così stasera, quando l'assemblea lo eleggerà, sarà "Stefano Casiraghi, 23 anni, della Lega, a entrare nelle stanze del Consiglio". Almeno - rassicurano in Comune - quell'unico voto non è il suo, Casiraghi infatti "essendo residente a Biassono non ha votato a Seregno".