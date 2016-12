Coni: "Stop alle tessere gratis per i politici"

foto SportMediaset 20:38 - Stop alle tessere omaggio per lo stadio Olimpico, status symbol di generazioni di politici. Lo ha deciso il Coni, "al fine di evitare strumentalizzazioni su favori e privilegi riservati ai parlamentari della Repubblica". L'ente che governa lo sport in Italia ha quindi deciso "di non rilasciare più la concessione della tessera riservata ad onorevoli e senatori per l'accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio nazionale". - Stop alle tessere omaggio per lo stadio Olimpico, status symbol di generazioni di politici. Lo ha deciso il Coni, "al fine di evitare strumentalizzazioni su favori e privilegi riservati ai parlamentari della Repubblica". L'ente che governa lo sport in Italia ha quindi deciso "di non rilasciare più la concessione della tessera riservata ad onorevoli e senatori per l'accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio nazionale".

Addio privilegi - Il Coni, si legge in un comunicato dell'ente che governa lo sport in Italia, comunica che, al fine di evitare strumentalizzazioni su favori e privilegi riservati ai Parlamentari della Repubblica, ha deciso di non rilasciare più la concessione della tessera riservata ad onorevoli e senatori per l'accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio nazionale.