13:48

- "Credo che sceglieranno anche il presidente della Repubblica e allora daremo battaglia nel Parlamento e nelle piazze". Così Silvio Berlusconi nel corso della riunione del Pdl alla Camera. Aggiungendo: "Dobbiamo sempre lavorare come se fossimo in campagna elettorale". Il leader del Pdl ha rispolverato alcuni cavalli di battaglia come "l'abolizione dell'Imu, la defiscalizzazione per le imprese che assumono, la cancellazione del redditometro".