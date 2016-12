Monti: "Salderemo i debiti della pubblica amministrazione alle imprese"

- "Lavoreremo con i servizi della Commissione europea per identificare le soluzioni tecniche per avviare la liquidazione del debito nel più breve tempo possibile". Così il premier Mario Monti, soddisfatto per la rapidità con cui la Commissione ha stabilito la presenza di "margini di flessibilità" in sede di valutazione dei bilanci pubblici. "il governo è consapevole del problema e ha deciso di porvi rimedio", ha aggiunto.

"La Commissione europea - si legge nella dichiarazione del premier - , nelle persone dei Commissari agli affari economici Olli Rehn e all’industria Antonio Tajani, ha indicato le vie che concretamente possono essere percorse per ridare fiato all’economia senza incorrere nelle limitazioni alla spesa pubblica previste dal Patto di Stabilità e Crescita, grazie all’interpretazione dei margini di flessibilità esistenti in sede di valutazione dei bilanci pubblici".



"Vorrei esprimere la soddisfazione del governo italiano per la rapidità con la quale la Commissione europea - prosegue Monti - ha risposto all’orientamento del Consiglio europeo del 14 marzo, laddove si sottolinea la necessità di un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita. Quel Consiglio europeo è stato il punto di arrivo di questo percorso".



"Il governo italiano - aggiunge - è consapevole del problema accumulatosi nel tempo del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione e ha deciso di porvi rimedio attraverso il recepimento anticipato della direttiva europea per i nuovi contratti dal 1° gennaio 2013. Tuttavia rimaneva da trovare una soluzione per l’elevato debito commerciale pregresso, che l’apertura dimostrata oggi dalla Commissione europea permetterà di affrontare più incisivamente. Lavoreremo - conclude - con i servizi della Commissione europea per identificare le soluzioni tecniche per avviare la liquidazione del debito nel pi- breve tempo possibile".