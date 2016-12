Grillo: "M5S non cada nelle trappole"

"Il M5S non deve cadere in queste trappole. Il problema non è Grasso". Così Beppe Grillo sul suo blog, dove ricorda: "In gioco non c'è Grasso, ma il rispetto delle regole del M5S. Non si può disattendere un contratto. Chi lo ha firmato deve mantenere la parola. Era impossibile scegliere tra Schifani e Grasso". Parole di fuoco da Berlusconi che mette le mani avanti sul fronte Quirinale: se va alla sinistra, sarà battaglia a tutto campo.

21:00 Grillo e forse Casaleggio da Napolitano

La delegazione del M5S che salirà al Quirinale per le consultazioni sulla formazione del nuovo governo che inizieranno mercoledì sarà composta dai capigruppo a Senato e Camera, Vito Crimi e Roberta Lombardi, da Beppe Grillo e "forse" da Gianroberto Casaleggio. Lo conferma lo stesso capogruppo del Senato.

18:16 Boldrini: governo ci aiuti a lavorare

Laura Boldrini ha chiesto a Monti la ''collaborazione dell'Esecutivo'' affinché la Camera ''sia messa in condizione di avviare la sua attivita''' e il premier ha ''assicurato la sua piena disponibilità'' a collaborare ''secondo le modalità e i tempi che verranno indicati''. Lo afferma la nota della Camera al termine dell'incontro tra i due.

17:17 M5S, rinviata la decisione sulle espulsioni

Rinviata ad una prossima riunione "qualsiasi decisione sulla questione delle espulsioni" dopo la spaccatura sul voto al Senato. E' quanto emerso dalla riunione dei deputati del M5S alla Camera, riunione alla quale ha preso parte anche Vito Crimi, capogruppo dei senatori. La procedura prevede che si riuniscano i due gruppi, indichino una linea e che poi l'espulsione sia decisa dagli iscritti online: "Ne abbiamo parlato ma oggi c'era tanto da fare - spiega un deputato -. Ci riuniremo ancora per parlarne".

16:02 Schifani eletto per acclamazione

Renato Schifani è stato eletto per acclamazione presidente dall'assemblea dei senatori del Pdl.

15:39 M5S: nominati consulenti comunicazione a Camera e Senato

Daniele Martinelli e Claudio Messora sono i due "nuovi coordinatori che si interfacceranno con i rispettivi capigruppo" di Camera e Senato, come scrive Beppe Grillo sul suo blog: "I due gruppi di comunicazione per la Camera e il Senato del Movimento 5 Stelle hanno da oggi, in qualità di consulenti, due coordinatori che si interfacceranno con i rispettivi capigruppo".

15:38 Capogruppo Pdl Senato, Berlusconi indica Schifani

L'elezione del capogruppo anche al Senato sarà ufficializzata domani ma Silvio Berlusconi avrebbe indicato Renato Schifani come candidato, come riferiscono alcuni partecipanti alla riunione del Pdl a Palazzo Madama, convocata proprio per l'elezione dei vertici del gruppo al Senato. Il nome dell'ex presidente di Palazzo Madama avrebbe ricevuto applausi dai presenti.

15:11 Berlusconi: conflitto interessi? La priorità è l'economia

Altro che conflitto d'interesse e corruzione. Serve la ripresa economica e occorre aiutare le imprese. Questo avrebbe detto Silvio Berlusconi, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti, intervenendo alla riunione del Pdl al Senato per eleggere il nuovo capogruppo.

15:09 Berlusconi: temo l'aiuto M5S al governo

Temo che i grillini appoggino un governo Bersani e che possano usarlo contro di me, contro di noi: così avrebbe detto Silvio Berlusconi alla riunione del Pdl al Senato per il nuovo capogruppo. E avrebbe anche aggiunto che la sinistra ha un odio indicibile contro di noi, aggiungendo: "L'unico governo per il Paese possibile sarebbe con noi".

15:00 Conflitto d'interessi, pronta la proposta Bersani

E' pronta la proposta di Bersani per una nuova legge sul conflitto di interessi. L'annuncio in una nota del Pd secondo cui la legge passa, tra l'altro per l'abrogazione della Frattini. Previsto inoltre l'ampliamento delle norme sul conflitto e dei controlli a tutti i titolari di cariche di governo, nelle Regioni e negli enti locali. L'incompatibilità sarà estesa anche alla sola proprietà di imprese, azioni o quote di società.

14:34 Napolitano a Biden: "In Vaticano più veloci dei politici"

"Sono stati più veloci dei politici italiani": così, secondo fonti Usa, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha scherzato col vicepresidente americano Biden, che sottolineava la velocità con cui è stato fatto il nuovo Papa. "Sono stati più veloci anche dei politici americani", ha aggiunto Biden.

14:00 Il Pdl indica Brunetta capogruppo

L'assemblea dei deputati del Pdl ha indicato, su proposta del presidente Silvio Berlusconi, Renato Brunetta come Presidente del gruppo parlamentare di Montecitorio. La scelta sarà ufficialmente formalizzata nel pomeriggio di domani. Berlusconi avrebbe detto, durante la riunione, che Brunetta "continuerà così l'opera di Fabrizio Cicchitto".

12:30 Fattori (M5S): "Ho votato Grasso per dire no a Schifani"

La senatrice del movimento 5 stelle, seguendo le indicazioni del capogruppo Vito Crimi, ha scritto su Facebook le ragioni del suo voto. "Seguo le direttive del nostro portavoce al Senato di dichiarare pubblicamente su Fb il proprio voto alla presidenza del Senato. Io ho votato Grasso, in quei concitati istanti, convinta di adeguarmi alle indicazioni dell'assemblea e della mia coscienza. E' stata un'assemblea purtroppo conclusasi in fretta e senza il tempo di raccogliere le idee e di ricapitolare le decisioni, e dalla quale l'unica cosa emersa all'unanimità è stato il no a Schifani". Gli errori non sono dovuti "a una mancata coerenza, ma a una questione organizzativa, che è ancora imperfetta". Ciò non vuole dire "né da parte mia né del gruppo un'apertura ad alcuna forza politica. Ho agito nella piena convinzione di coerenza con il gruppo, e cercando di indagare in rete prima del voto, l'opinione de cittadini, per quello che si poteva fare in quei pochi conciati minuti. A voi un eventuale giudizio ma per favore senza insulti...".

11:30 Berlusconi: "La sinistra ha già due Camere"

La sinistra ha già due Camere con due nomi che ci preoccupano. Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso del suo intervento alla riunione del Pdl alla Camera convocata per decidere il nuovo capogruppo. Per il Cavaliere la presidenza di Montecitorio sarebbe andata alla sinistra estrema. I grillini hanno applaudito a ogni passaggio durante il discorso della neo presidente della Camera e questo dimostra che nel M5S ci sono attivisti dei centri sociali e no Tav, oltre che giovani ben radicati a sinistra.

11:00 Grillo: impossibile la scelta tra Schifani e Grasso

Per il leader del Movimento "i giochi erano già fatti per mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle. Qualcuno, anche in buona fede, ci è cascato". Quindi Grillo avverte: "Lo schema si ripeterà in futuro. Berlusconi proporrà persone irricevibili, il pdmenoelle delle foglie di fico. Il M5S non deve cadere in queste trappole". E a proposito della presidenza a Palazzo Madama ribadisce che rispettare il contratto è "una questione di coerenza e di rispetto verso gli elettori". E avverte: "La scelta tra Schifani e Grasso era impossibile. Si trattava di decidere tra la peste bubbonica e un forte raffreddore".

