- "La linea era votare scheda bianca o nulla al Senato". Lo ribadisce Vito Crimi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, commentando la divisione dei parlamentari grillini sul voto di ieri per la presidenza. "Poi qualcuno - precisa Crimi - ha voluto votare secondo propria coscienza in favore di Pietro Grasso e non mi sento di crocifiggerlo perché so la sofferenza che ci stava dietro".