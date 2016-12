foto Da video

17:47

- Non c'è nessuno spazio per "scambi". Così i vertici del Pd replicano al segretario del Pdl, Angelino Alfano, che aveva detto: "Se al Quirinale andasse un moderato, questo agevolerebbe anche la nascita del governo Bersani". La risposta dei democratici, dunque, non lascia dubbi: "Per scambi indecenti qui non c'è recapito".