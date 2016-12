foto Da video

13:15

- "Italia ha superato momenti difficili e drammatici grazie a un grande sforzo per superare le divisioni". Lo ha detto in un videomessaggio il capo dello Stato, Giorgio Napolitano. "Ora ritroviamo insieme orgoglio, fiducia e unità necessaria", ha aggiunto. "Non dobbiamo perdere lo spirito costruttivo e il senso di responsabilità". "Quel che non va nello Stato, nelle istituzioni e nella politica va modificato e riformato", ha poi concluso.