Continua lo scontro politico tra Beppe Grillo e Pier Luigi Bersani. Sul suo blog il leader di M5S non ha risparmiato critiche contro il Pd. "Franceschini e la Finocchiaro sono indigeribili", ha sferzato. E poi, su una possibile candidatura di D'Alema al Colle, è stato secco: "Sarebbe irricevibile dall'opinione pubblica". Non è tardata ad arrivare la replica del segretario dei democratici: "Il M5S ricorda il leninismo". Cade nel vuoto l'apertura di Alfano al centrosinistra.

21:19 Crimi (M5S): non crocifiggiamo nessuno

"La linea era votare scheda bianca o nulla al Senato". Lo afferma Vito Crimi, capogruppo del Movimento 5 Stelle. "Poi qualcuno - precisa Crimi - ha voluto votare secondo propria coscienza in favore di Pietro Grasso e non mi sento di crocifiggerlo perché so la sofferenza che ci stava dietro".

20:19 Scontro tv Annunziata-Alfano, Pdl "indignato"

Il senatore del Pdl, Maurizio Gasparri, ha commentato lo scontro in tv tra Lucia Annunziata e Angelino Alfano. "Siamo indignati - ha detto - per gli insulti dell'Annunziata che con le sue parole ha offeso milioni di elettori del Pdl. Bene ha fatto il nostro segretario Alfano a difendere con determinazione le posizioni del Pdl in difesa della giustizia e della democrazia".

19:26 M5S, Vacciano: "Ho votato Grasso, pronto a dimettermi"

Il senatore del M5S Giuseppe Vacciano esce allo scoperto e dichiara di aver votato Pietro Grasso, contravvenendo alle indicazioni del gruppo. Sul proprio profilo Facebook Vacciano scrive: "Lunedì e martedì sarò a Roma per discutere l'opportunità delle mie dimissioni". "Se si cercano i colpevoli di alto tradimento ai principi del M5S, ecco, uno l'avete trovato", aggiunge.

18:18 Squinzi: "All'Italia serve governo capace di governare"

All'Italia in questo momento serve "un governo che sia capace di governare, possibilmente stabile, che metta al centro della sua azione, anche prima di qualsiasi intervento politico o istituzionale l'attenzione all'economia reale". Lo afferma il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.

17:08 Pd ad Alfano: "Nessuno spazio per scambi indecenti"

Non c'è nessuno spazio per "scambi". Così i vertici del Pd replicano al segretario del Pdl, Angelino Alfano, che ha detto che se al Quirinale andasse un moderato questo "agevolerebbe anche la nascita del governo Bersani". Secca la replica di Largo del Nazareno: "Per scambi indecenti qui non c'è recapito".

16:33 Grasso e Boldrini al Colle

I neo presidenti di Senato e Camera, Piero Grasso e Laura Boldrini, sono saliti al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Come di consuetudine è stato ricevuto prima il presidente del Senato; quindi, poco dopo, il presidente della Camera.

15:11 Alfano: "Sì a Bersani se Quirinale al centrodestra"

"Agevolerebbe anche la nascita del governo Bersani" il fatto che "la sinistra si renda conto della esigenza di rappresentanza del popolo dei moderati al Quirinale". Così Angelino Alfano a "In 1/2 ora" su Rai 3. "La rappresentanza istituzionale del popolo dei moderati al Quirinale e il problema crisi: sono queste le due questioni che noi porremmo a Bersani. Se si vuole dare al Paese un senso d'unità, la presidenza della Repubblica deve andare ad un uomo del centrodestra: noi non abbiamo malattie".

14:57 Alfano: "Governo? Collaborino i 2 partiti più grandi"

"In un Stato normale dovrebbero collaborare i due più grandi partiti per il governo del Paese, come è accaduto in Germania". Lo dice il segretario del Pdl, Angelino Alfano. E, parlando del M5S, Alfano sottolinea: "Non abbiamo nulla in comune con Grillo, la nostra opposizione è fatta su proposte concrete".

14:48 Alfano: "Bersani non può avere incarico governo"

"I numeri certificano che con quelle cifre Bersani non può ottenere alcun incarico di formare il nuovo governo, essendo platealmente senza maggioranza al Senato". Lo sostiene il segretario del Pdl, Angelino Alfano.

14:44 Bersani: "No a un governo come quello di Monti"

"Non andrebbe bene, lo escludo in premessa, che alla fine di questo percorso venisse fuori l'idea, e c'è qualcuno che lo sta suggerendo, che in qualunque modo lo chiamiamo, facciamo una specie di governo Monti senza Monti". E' quanto affermato da Pier Luigi Bersani. Il segretario del Pd ha poi aggiunto: "Lasciamo stare, perché è mettere dei precari coperchi su una pentola a pressione. Serve cambiamento".

14:42 Alfano: "Sinistra lontana da avere la maggioranza"

"Non abbiamo ritenuto la giornata di ieri nera per noi, perché non è stata una giornata di successo per la sinistra, che alla Camera ha 340 parlamentari e alla prima prova ha perso oltre 20 voti, anche se era naturale che vincesse. Ma al Senato, nonostante l'apporto di 15 grillini, la sinistra ha avuto 137 voti: sono lontanissimi da avere la maggioranza". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano.

14:30 Cicchitto: "Con Grillo Bersani va a sbattere"

"Con queste dichiarazioni di Beppe Grillo non si sa dove va a sbattere Bersani viste le pregiudiziali politiche che egli ha nei confronti del Pdl e della Lega Nord". Lo ha detto Fabrizio Cicchitto (Pdl).

14:28 Bersani: "Interessante capire cosa Lega pensa sulla legislatura"

Secondo me la partenza deve essere un gruppo di misure per il cambiamento dal lato sociale della comunità, queste misure credo che vadano rivolte a tutto il parlamento". Lo ha detto Pier Luigi Bersani parlando del dialogo con la Lega Nord. Sull'ipotesi di un accordo tra il Pd e la Lega per il governo, Bersani ha affermato: "Leggo anche io queste cose, è interessante capire, ma questo lo dico da osservatore, cosa pensi di sé la Lega per quel che riguarda il proseguire della legislatura. Cioè, se in qualche misura, è interessata a che la legislatura continui o no, ma questo è un tema che riguarda loro".

14:13 Bersani: M5S ricordano leninismo

"Il M5s fa riunioni chiuse e poi vuole lo streaming quando va dal capo dello Stato, secondo un antico e conosciuto leninismo. Sono un cuneo... 'mi organizzo piu' o meno segretamente e poi approfitto di tutti gli spazi che la borghesia cogliona e capitalista mi offre': non sono grandissime novità": lo ha detto Pierluigi Bersani a Brescia

13:48 Grillo: "No D'Alema al Colle"

"La candidatura di D'Alema" al Quirinale "sarebbe irricevibile dall'opinione pubblica". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Un fiammifero - aggiunge - in un pagliaio. Il Paese non reggerebbe a sette anni di inciucio. Un passo indietro preventivo e una smentita, anche indignata per le 'voci infondate', sarebbero graditi".

Ultimo aggiornamento 21:19