foto LaPresse

17:02

- I senatori di Scelta civica voteranno scheda bianca nella votazione per la presidenza del Senato, dove sono in ballottaggio Schifani e Grasso. Lo ha detto il capogruppo Andrea Olivero al termine della riunione dei senatori prima del voto per l'elezione del presidente dell'Aula. "Non faremo da stampella a nessuno. Il Movimento 5 Stelle ritiene di non modificare le proprie intenzioni di voto", ha detto invece il capogruppo Vito Crimi.