foto Ap/Lapresse

11:07

- I senatori del Pdl hanno deciso di votare Renato Schifani, ex presidente del Senato, come proprio candidato alla presidenza di Palazzo Madama. Lo conferma Nitto Palma, al termine della riunione. M5S invece conferma quanto già affermato nelle scorse ore: "Noi proseguiamo per la nostra strada: il nostro candidato ideale per la presidenza del Senato è Luis Orellana", ha detto Vito Crimi, capogruppo del Movimento 5 Stelle.