foto Ansa

10:03

- "Mi auguro ancora che sia possibile giungere oggi all'elezione dei Presidenti delle Camere e all'attribuzione di tutti gli incarichi istituzionali, in un clima di condivisione della responsabilità". Lo afferma in una nota del Quirinale il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che sul no a Monti per lo scranno del Senato, aggiunge: "E' importante che il governo conservi la guida autorevole di Mario Monti fino all'insediamento del nuovo".