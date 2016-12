foto LaPresse

16:51

- Seconda fumata nera alla Camera per l'elezione del presidente. Lo scrutinio è ancora in corso, ma è ormai sicuro che gli onorevoli non siano riusciti a trovare l'accordo su un nome. Anche la seconda votazione finirà quindi con un nulla di fatto. Le schede bianche hanno infatti raggiunto quota 210 e di conseguenza nessun candidato potrà raggiungere i 420 voti necessari per essere eletto.