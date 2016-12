Sarti (M5S): "Prezzi alla buvette troppo bassi"

foto Ansa Correlati Camera, alla buvette scattano i rincari 15:30 - Alla buvette di Montecitorio "i prezzi che ho visto mi sembrano ancora un po' troppo bassi". Giulia Sarti, neo eletta con il M5S esce dalla Camera quando è oramai finita la conta delle schede e, dopo aver passato la mattinata in Aula è affamata e perplessa. "Sono emozionata per questa giornata, ma sono anche colpita dalla lentezza dei lavori. Si perde una quantità di tempo inutile mentre il Paese deve essere governato", afferma la parlamentare. - Alla buvette di Montecitorio "i prezzi che ho visto mi sembrano ancora un po' troppo bassi". Giulia Sarti, neo eletta con il M5S esce dalla Camera quando è oramai finita la conta delle schede e, dopo aver passato la mattinata in Aula è affamata e perplessa. "Sono emozionata per questa giornata, ma sono anche colpita dalla lentezza dei lavori. Si perde una quantità di tempo inutile mentre il Paese deve essere governato", afferma la parlamentare.

"Una delle prime cose da fare è correggere queste storture e agire sui regolamenti per evitare inutili perdite di tempo". Fermata dai cronisti non si tira indietro e dispensa a chi glielo chiede il suo numero di cellulare; poi si congeda: "Ho una fame da lupo vado a mangiare o alla buvette o in mensa. Dove, francamente, due euro e mezzo per un piatto di pasta mi sembrano ancora un po' troppo pochi".



In realtà i prezzi sono saliti con il governo Monti. Prima erano ancora più stracciati. Dopo palazzo Madama anche il bar della Camera aveva infatti ritoccato i prezzi all'insù. L'accoppiata cappuccino e cornetto dal 2012 costa ora dai 20 centesimi in più e il panino dai 30 ai 50 centesimi supplementari. Il cappuccio è infatti passato da 1 euro ad 1,10 e la brioche da 80 a 90 centesimi. Il caffè da 70 a 80 centesimi. Più "sostanzioso" l'aumento (20 centesimi) per l'orzo, per il decaffeinato (da 1 euro ad 1 euro e 20) e per il cappuccino decaffeinato (da 1 euro ad 1 euro e 30).