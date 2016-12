foto Ansa

18:02

- Durissima replica di Pier Luigi Bersani a Grillo che aveva parlato in una intervista di una "Italia di fatto fuori dall'euro". "Che qualcuno dica siamo già fuori e che lo vada dire ad un giornale tedesco non è il massimo delle trovate. Vuol dire - sottolinea il leader del Pd - che noi andiamo nel Mediterraneo con carta straccia in tasca e con un disastro di proporzioni cosmiche per questo Paese".