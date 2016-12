Senato, Crimi (M5S): stasera indicheremo il nostro candidato

foto Ansa Correlati M5S: nessun referendum alleanza Pd

M5S: "Casaleggio via se noi con Pd"

Riunione dei neoeletti a Roma 13:20 - Il M5S ribadisce che non farà compromessi sulle presidenze per Senato e Camera. "Dopo una giornata di confronto, anche a seguito dell'incontro di ieri con esponenti del Pd, si è deciso di non scendere a nessun compromesso", scrive Vito Crimi, capogruppo al Senato del M5S. Che aggiunge: "Alle 19 indicheremo il nostro candidato, nella consapevolezza che non sarà mai merce di scambio" - Ilribadisce che non farà compromessi sulleper. "Dopo una giornata di confronto, anche a seguito dell'incontro di ieri con esponenti del Pd, si è deciso di non scendere a nessun compromesso", scrive, capogruppo al Senato del M5S. Che aggiunge: "Alle 19 indicheremo il nostro candidato, nella consapevolezza che non sarà mai merce di scambio"

Su Facebook Crimi spiega in video il metodo M5S: "Il nostro candidato alla presidenza lo sceglieremo tra una rosa di candidati (non credete ai nomi che circolano in rete) e lo comunicheremo ai cittadini e alle altre forze politiche che potranno liberamente decidere di votarlo nella consapevolezza che non sarà mai merce di scambio o motivo di pressioni dei nostri confronti".



"Il solco è segnato, è stato segnato dai cittadini usando la matita copiativa come aratro, e su quel solco cammineremo - ricorda Crimi - . Ci riuniremo al Senato e voteremo un nostro candidato presidente, a voto palese, e poi dopo avere 'graticolati' quelli che hanno più voti, ne sceglieremo uno e quello sarà il nostro candidato fino alla fine".



"Nessun compromesso col Pd" - "Altra giornata di intenso lavoro e confronto dei parlamentari a 5 stelle. Senza capi, segreterie o direttivi, questo è il nostro modo di affrontare questo incarico. Tutti insieme, in un confronto aperto e paritario, si costruisce il futuro. Nessun compromesso", ribadisce Crimi.