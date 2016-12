Renzi scalza Bersani: "Pronto a fare il premier"

17:21

- Matteo Renzi non esclude la possibilità un giorno di diventare presidente del Consiglio. In caso di nuove elezioni "se ci fossero le condizioni, ci starei a fare il candidato premier", ha dichiarato in un'intervista il sindaco di Firenze promettendo però fedeltà al Pd. "Cambiare partito? No. Sono rimasto con Bersani non solo perché sono leale alla 'ditta', ma anche perché - spiega Renzi - penso che per l'Italia sia utile avere due grandi partiti".