foto Ansa

14:22

- Roberto Maroni auspica che il nuovo presidente della Repubblica sia una donna. "Noi - ha spiegato il governatore della Regione Lombardia - in ogni caso non esprimeremo alcun candidato, ma valuteremo le candidature proposte dagli altri. Anche perché la mia preoccupazione, oggi, non è a Roma, ma sul territorio, perché voglio una Lega in grado di interpetare le complessità e le novità della comunità del nord, dando forti segnali di cambiamento".