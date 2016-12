foto Dal Web

13:40

- "Povero Paese dove un presidente della Repubblica invece di andare in prima serata in televisione a condannare un atto eversivo di portata enorme come la triste sfilata di parlamentari negli uffici giudiziari, riceve Alfano (ex ministro della Giustizia...) al Quirinale il giorno dopo". Così scrive Beppe Grillo sul suo blog, riferendosi all'incontro tra il Capo dello Stato e i vertici del Pdl, avvenuto ieri.