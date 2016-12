Migliavacca: "Pd direbbe sì ad arresto del Cav"

Le reazioni degli esponenti del Pdl sono arrivate poco dopo. "La dichiarazione di Maurizio Migliavacca (Pd) che si dice pronto a votare per l'arresto di Berlusconi se gli atti fossero fondati, è gravissima". Questo il commento della deputata Pdl Michaela Biancofiore che annuncia "scateneremmo l'inferno". "Ci presenteremmo ammanettati in piazza", dice Biancofiore, perché una così deliberata persecuzione non si è mai vista prima". "Se vanno a vedere gli atti, aggiunge Biancofiore, vedranno che è innocente. Ed è per questo che sono convinta che non succedeà, altrimenti esploderebbe una rivoluzione".

"Migliavacca si è avventurato in una dichiarazione gravissima che non risponde al richiamo del Capo dello Stato. E' quantomeno insensato ipotizzare espressioni di voto su una inesistente richiesta, a riprova che i vertici del Pd sono in stato confusionale ed operano per acuire lo scontro politico. Il Popolo della Libertà impedirà con ogni mezzo azioni lesive del voto degli italiani che hanno confermato consenso e fiducia a Silvio Berlusconi". Lo dice il senatore del Popolo della Libertà Altero Matteoli, commentando le dichiarazioni del coordinatore della segreteria del Pd.

"Non esiste nessuna richiesta di carcerazione per Silvio Berlusconi, e questo rende ancora più gravi le parole del coordinatore della segreteria del Pd Maurizio Migliavacca quando dice che il suo partito voterebbe sì all'arresto. Il suo sembra quasi un suggerimento a qualche solerte magistrato, inaudito in sé e gravissimo, soprattutto dopo le parole del presidente della Repubblica, che si è detto preoccupato perché venga garantito al leader del Pdl di 'partecipare alla complessa fase politico-istituzionale già in pieno svolgimento'. Pensavo che il Pd conservasse quel senso di responsabilità istituzionale che in altri tempi ha dimostrato, evidentemente mi sbagliavo'". Così Maurizio Lupi, vicepresidente della Camera.