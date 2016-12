Roma, l'ambasciatore Usa elogia M5S

foto Ansa Correlati Ambasciata Usa: "Non tifiamo per nessun partito" 17:24 - "Voi giovani siete il futuro dell'Italia. Voi potete prendere in mano il vostro Paese e agire, come il Movimento 5 Stelle, per le riforme e il cambiamento". Queste le parole dell'ambasciatore Usa a Roma David Thorne pronunciate davanti agli studenti del Liceo Visconti di Roma. "So che ci sono problemi e sfide in questo momento, problemi con la meritocrazia, ma voi potete prendere in mano il vostro Paese e agire", ha aggiunto. - "Voi giovani siete il futuro dell'Italia. Voi potete prendere in mano il vostro Paese e agire, come il Movimento 5 Stelle, per le riforme e il cambiamento". Queste le parole dell'ambasciatore Usa a Roma David Thorne pronunciate davanti agli studenti del Liceo Visconti di Roma. "So che ci sono problemi e sfide in questo momento, problemi con la meritocrazia, ma voi potete prendere in mano il vostro Paese e agire", ha aggiunto.

''Tocca a voi ora agire per vostro Paese - ha detto Thorne rivolgendosi in italiano agli studenti del Visconti per la giornata dell'orientamento professionale -, un Paese importantissimo nel mondo". "Potete fare come il Movimento 5 Stelle, per le riforme e il cambiamento. Spero che molti di voi - ha ribadito l'ambasciatore americano - daranno un contributo positivo in questo senso per il vostro Paese''.



Dopo le polemiche, la precisazione - ''L'Ambasciata americana non appoggia nessun soggetto politico. Dialoga con tutti e sostiene l'uso dei social media come strumento di cambiamento''. Questo il tweet postato adesso dall'ambasciata Usa in Italia.