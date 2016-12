foto Tgcom24

- "I ripetuti comportamenti processuali di una parte della magistratura, che è mossa da un pregiudizio politico, non sono più tollerabili". A sostenerlo è Silvio Berlusconi in un'intervista a Panorama, nella quale sottolinea come "la magistratura si è trasformata da ordine dello Stato in un potere assoluto, onnipotente e irresponsabile". E sulla malattia agli occhi spiega che "non impedisce di vedere che a Milano non ho mai avuto giustizia".