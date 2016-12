foto LaPresse

09:51

- Silvio Berlusconi al momento si trova ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. I medici stanno valutando le sue condizioni per capire se dimetterlo o meno. "Non sono ancora in grado di dirlo", ha spiegato il dottor Alberto Zangrillo. Il leader del Pdl è ricoverato da venerdì per un'uveite agli occhi, a cui si sono aggiunte complicanze cardiovascolari.