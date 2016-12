foto Ansa

19:19

- Il "blitz" del Pdl al Palazzo di giustizia di Milano "ha messo in discussione e in grave tensione i principi fondamentali dell'ordinamento democratico, quali la separazione tra i poteri dello Stato e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura". La nota è stata diffusa dall'Associazione nazionale magistrati, dopo che il Capo dello Stato ha dichiarato, in relazione allo stesso evento, di non poter "interferire con la giustizia".