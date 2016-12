Berlusconi: il Quirinale non alla sinistra

foto Tgcom24 18:20 - "Per il Quirinale il centrodestra non ha bisogno di chiedere a nessuno, e tantomeno alla sinistra, candidati in prestito". E' quanto afferma Silvio Berlusconi in una nota. "Dopo tanti Presidenti di un solo colore - aggiunge il leader del Pdl - il centrodestra ha invece diritto a rivendicare un candidato diverso e di altra estrazione". - "Per il Quirinale il centrodestra non ha bisogno di chiedere a nessuno, e tantomeno alla sinistra, candidati in prestito". E' quanto afferma Silvio Berlusconi in una nota. "Dopo tanti Presidenti di un solo colore - aggiunge il leader del Pdl - il centrodestra ha invece diritto a rivendicare un candidato diverso e di altra estrazione".

''Il centrosinistra - si legge nella nota - è ormai diviso su tutto e questo non meraviglia più nessuno. Come non meraviglia la vera e propria guerra scatenata intorno al Governo e alla Presidenza delle Camere con l'obiettivo di sempre: il Quirinale. Ma che qualcuno - sottolinea ancora Berlusconi - per combattere questa guerra, faccia ricorso al centrodestra per farsene scudo, e' addirittura grottesco.



Quelle di cui parlano oggi i giornali sono solo beghe interne al Pd, inventate per mascherare l'eterna lotta di potere che, oggi come ieri, ha sempre caratterizzato la sinistra. Manovre meschine e strumentali che rivelano, una volta di più, quelle radici antiche che affondano in una ideologia mai rinnegata, e che ancora inquina quello schieramento''.