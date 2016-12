foto LaPresse

17:34

- Chi non rispetta le regole del Movimento 5 Stelle sugli stipendi ai parlamentari è fuori. L'avvertimento arriva dal capogruppo M5S al Senato, Vito Crimi, che a proposito della rinuncia volontaria a parte del compenso dice: "Chi viola quanto ha firmato se ne va". Inoltre, Crimi non esclude che l'Italia possa restare per mesi senza governo, come il Belgio: "E' possibile una esperienza come quella, un anno e mezzo senza esecutivo: perché no?".