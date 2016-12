foto Ansa

- Pier Luigi Bersani ritiene che "non siamo in condizione da soli di garantire un governo in questo Paese" ma "tanto meno gli altri. Abbiamo - prosegue il leader Pd all'assemblea degli eletti del partito - la difficile responsabilità di essere i primi senza poter essere i soli". Tuttavia, chiarisce che "non stiamo andando a cercare deputati e senatori". Poi sottolinea che l'elettorato, non solo del M5S ma del Pd, chiede "un grande cambiamento".