foto Ansa

13:59

- "L'accordo sulla fiducia non ci sarà. Lo escludo categoricamente. Chi deciderà di farlo sarà fuori dal movimento". Lo ha affermato Roberta Lombardi, capogruppo in pectore alla Camera per il M5S, parlando con i cronisti a Montecitorio. "Dialogo con il Pd? Un dialogo in trasparenza sì, perché in Parlamento si dialoga, ma nient'altro che questo", ha aggiunto.