M5S: "Fuori chi si accorda con il Pd"

Le porte di Montecitorio si sono aperte questa mattina per accogliere i deputati della nuova legislatura.diè stato il primo a presentarsi all'apertura del Centro per i primi adempimenti burocratici. La prima seduta è convocata per il 15 marzo. Domani, Angelino Alfano e i capigruppo Pdl di Camera e Senato, Fabrizio Cicchitto e Maurizio Gasparri, saranno ricevuti al Quirinale su loro richiesta.

21:48 Alfano: Berlusconi aggredito dai pm

Ancora un intervento di Angelino Alfano a difesa di Berlusconi. Il segretario del Pdl, a Quinta Colonna su Rete4, ha parlato di "patologia italiana", di "aggressione giudiziaria" e di "attacco alla democrazia da parte dei pm". "Nel momento in cui l'esito elettorale ha dato Berlusconi in sostanziale pareggio con Bersani e si è capito che il suo ciclo politico non era esaurito, interviene la magistratura con una gragnuola giudiziaria", ha aggiunto Alfano.

20:46 Domani incontro Pd-M5S

Si svolgerà domani, alle 15, l'incontro tra i 'mediatori' del Pd e gli esponenti del Movimento Cinque stelle dopo l'appello lanciato da Pier Luigi Bersani per una "corresponsabilità degli incarichi istituzionali" e dopo la volontà di una parte dei grillini di non chiudersi totalmente ma di provare a dialogare col Pd.

19:54 Renzi: mai detto "da Pd trattativa discutibile"

Il portavoce di Matteo Renzi assicura che il sindaco di Firenze "non ha mai detto 'da Pd trattativa discutibile". "Come sanno i colleghi presenti oggi pomeriggio in consiglio comunale e i consiglieri", Marco Agnoletti assicura che il sindaco di Firenze non ha mai pronunciato quella frase. "Il sindaco - precisa - ha invece augurato ai suoi ex assessori neoeletti in Parlamento di svolgere bene il loro lavoro, lontano da manifestazioni folcloristiche e da trattative discutibili".

18:57 Renzi: "Da Pd trattativa discutibile"

"C'è chi tenta di risolvere l'impasse istituzionale in cui siamo con una trattativa fino all'ultimo giorno molto molto discutibile". Lo ha detto a margine del consiglio comunale di Firenze il sindaco Matteo Renzi, riferendosi, di fatto, al tentativo di dialogo per formare un governo intrapreso dal segretario del Pd Pierluigi Bersani con il leader del M5S, Beppe Grillo.

17:19 M5S, Crimi: chi non rispetta regole stipendi è fuori

''Chi va fuori da quello che ha firmato e' fuori''. Cosi' Vito Crimi, capogruppo in pectore del M5S al Senato, conversando con i cronisti a palazzo Madama a proposito della rinuncia volontaria a parte dello stipendio da parlamentare.

16:40 Lega Nord, Maroni resta segretario

Roberto Maroni resta segretario della Lega, il Consiglio federale ha infatti respinto all'unanimità le dimissioni che Maroni aveva presentato oggi pomeriggio. Lo si è appreso al termine della riunione.

15:14 Bersani: Pd non può governare da solo

''Non siamo in condizione da soli di garantire un governo in questo Paese'' ma ''tanto meno gli altri, nemmeno gli altri. Abbiamo la difficile responsabilità di essere i primi senza poter essere i soli''. Lo ha detto Pier Luigi Bersani all'assemblea degli eletti del Pd.

13:40 M5S, Lombardi: "Chi si accorda con il Pd sarà cacciato"

Dialogo con il Pd? "Un dialogo in trasparenza sì, perché in Parlamento si dialoga", ma l'accordo sulla fiducia "non ci sarà". "Lo escludo categoricamente. Se c'è chi deciderà di farlo sarà fuori dal movimento". Così Roberta Lombardi, capogruppo alla Camera per il M5S, parlando con i cronisti a Montecitorio.

13:18 IdV, verso nuovo congresso

L'Italia dei Valori terrà un congresso straordinario dal 28 al 30 giugno per eleggere un segretario politico. E' escluso che si ricandidi Antonio Di Pietro che si presenterà dimissionario dal ruolo attuale di presidente del partito.

13:05 Alfano: pronti a campagna elettorale

Da oggi, se il Pd non mostra nemmeno un barlume di buonsenso, noi cominciamo la nostra campagna elettorale. Lo afferma il segretario del Pdl Angelino Alfano, nel corso del suo intervento all'assemblea degli eletti del partito.

09:21 Neoeletti emozionati

Alla spicciolata arrivano altri deputati: a partire dai tre eletti in Friuli Venezia Giulia Gianna Malisani, Zanin e Coppola: per loro fa da cicerone un collega del Pd rieletto, Ettore Rosato. I tre sono emozionati e si augurano "di restare qui qualche giorno in più di quanto in giro si sospetta...".

09:15 Fava (Sel): "Spero legislatura non sia breve"

Poco dopo l'apertura a Montecitorio arriva anche Claudio Fava di Sel. Sarà una legislatura breve? "Questo lo deciderà il Parlamento - risponde Fava - mi auguro per il Paese che non sia tanto breve".

09:05 Cinque le fasi dell'accreditamento

Il percorso di accreditamento dei neodeputati si snoda in cinque fasi. Dpo le foto scattate in cinque postazioni si passa alla raccolta dei dati anagrafici ed agli adempimenti legati alle prerogative parlamentari: si sceglie una circoscrizione in caso di elezioni in più luoghi, si aderisce ad un gruppo parlamentare e si dichiarano eventuali incarichi che possano determinare una incompatibilità con il mandato a Montecitorio. Poi avviene il rilascio delle password informatiche e della firma digitale; e, infine, si attende l'emissione del tesserino unico, che contiene anche le "minuzie", le impronte digitali necessari per autenticarsi in aula e votare.

09:00 Arriva il primo deputato 5 Stelle, Cosimo Petraroli

Cosimo Petraroli, 34 anni, varesino, è il primo deputato di M5S ad arrivare alla Camera. Cappello e impermeabile nero, il grillino si fa largo tra i cronisti che cercano di carpirgli qualche parola sulla sua prima impressione di Montecitorio.

Ultimo aggiornamento 21:48