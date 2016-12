Berlusconi, disposta una nuova visita fiscale

foto LaPresse Correlati Ghedini a Tgcom24: "Nessun privilegio"

Alfano: "Tentativo di eliminazione" 16:04 - Continuano le cure per Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano, per una uveite. Secondo i medici, il leader del Pdl potrebbe trascorrere un'altra notte in ospedale a causa della pressione alta. Dopo la richiesta della Procura di Milano, i giudici hanno disposto un'altra visita fiscale per Berlusconi, che ha chiesto, anche per il processo Ruby, il legittimo impedimento per motivi di salute. - Continuano le cure per Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano, per una uveite. Secondo i medici, il leader del Pdl potrebbe trascorrere un'altra notte in ospedale a causa della pressione alta. Dopo la richiesta della Procura di Milano, i giudici hanno disposto un'altra visita fiscale per Berlusconi, che ha chiesto, anche per il processo Ruby, il legittimo impedimento per motivi di salute.

E' stata nel frattempo respinta la richiesta di legittimo impedimento per i difensori di Berlusconi, Niccolò Ghedini e Piero Longo, impegnati in una riunione dei parlamentari del Pdl.



Difesa: "Tre nuovi certificati, complicazioni cardiologiche" - Per chiedere nel processo Ruby il legittimo impedimento per il leader del Pdl per motivi di salute, i legali di Berlusconi hanno depositato tre nuovi certificati medici. Tra questi c'è anche un certificato firmato da uno specialista che evidenzia complicazioni cardiologiche per Berlusconi, ricoverato da venerdì al San Raffaele per una uveite.



Napoli, Procura chiede giudizio immediato per Berlusconi - La Procura di Napoli ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Silvio Berlusconi nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta compravendita di senatori. Analoga richiesta è stata formulata per il sen. Sergio De Gregorio e l'ex direttore de "L'Avanti", Valter Lavitola. Il reato ipotizzato è quello di corruzione.



Medico Berlusconi: "No visite" - "Silvio Berlusconi non è in grado di ricevere visite, ho mandato via 150 parlamentari". Lo ha detto il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo che ha precisato: "Rimarrà ricoverato fino a domani mattina".