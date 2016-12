Casa ristrutturata: indagato ex ministro Tremonti

foto Reuters 00:34 - L'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, è indagato a Roma per finanziamento illecito di parlamentare in relazione alla ristrutturazione gratuita dell'appartamento di via del Campo Marzio, a pochi passi dal Parlamento, affittato dal deputato Pdl, Marco Milanese, e abitato fino all'estate del 2011 proprio da Tremonti. Nell'inchiesta del pm Paolo Ielo sono indagati Milanese e Angelo Proietti, titolare della Edil Ars. - L'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, è indagato a Roma per finanziamento illecito di parlamentare in relazione alla ristrutturazione gratuita dell'appartamento di via del Campo Marzio, a pochi passi dal Parlamento, affittato dal deputato Pdl, Marco Milanese, e abitato fino all'estate del 2011 proprio da Tremonti. Nell'inchiesta del pm Paolo Ielo sono indagati Milanese e Angelo Proietti, titolare della Edil Ars.

TREMONTI: AZIONE DOVUTA DELLA MAGISTRATURA

''Ho totale fiducia nella magistratura inquirente che penso abbia dovuto agire nello sviluppo dell'attivita' istruttoria su Sogei. Sono naturalmente interessato a fornire ogni chiarimento''. Cosi' all'ANSA l'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, commenta la notizia dell'avvio di indagini su di lui per finanziamento illecito di parlamentare in relazione alla ristrutturazione gratuita dell'appartamento di via del Campo Marzio, affittato dal deputato Pdl Marco Milanese.