Rivedere il finanziamento? Il Pd replica a Renzi: "E' già tutto negli otto punti del direttivo"

Colle: "Rielezione? La questione è chiusa" 16:06 - Il Partito democratico risponde a Renzi dopo la sua forte presa di posizione contro i rimborsi elettorali e dice: "Chi ha seguito i lavori della Direzione nazionale del Pd sa bene che il tema del finanziamento ai partiti è ben compreso negli otto punti approvati all'unanimità", si legge in una nota, che sottolinea l'intenzione del Partito democratico di rivedere le norme in merito garantendo al tempo stesso trasparenza e democrazia. - Il Partito democratico risponde a Renzi dopo la sua forte presa di posizione contro i rimborsi elettorali e dice: "Chi ha seguito i lavori della Direzione nazionale del Pd sa bene che il tema del finanziamento ai partiti è ben compreso negli otto punti approvati all'unanimità", si legge in una nota, che sottolinea l'intenzione del Partito democratico di rivedere le norme in merito garantendo al tempo stesso trasparenza e democrazia.

"Siamo intenzionati e pronti a rivedere - dice infatti il Pd nella nota - il finanziamento ai partiti, dentro a norme che riguardino anche essenziali garanzie di trasparenza e di democrazia nella loro vita interna. In una democrazia costituzionale una formazione politica che si presenta alle elezioni per governare dovrà pur dare qualche garanzia democratica. O forse è questo un tema meno rilevante rispetto a quello dei finanziamenti?".



Crimi: "Contattato dal Pd" - E intanto, Il portavoce M5S Vito Crimi ha scritto su Facebook, nell'ambito della "operazione trasparenza", di essere stato "contattato da un esponente di rilievo del Pd" in relazione a un incontro lunedì sulle presidenze delle Camere. A partire da mercoledì i parlamentari M5S torneranno a riunirsi alla Camera e al Senato e in quell'occasione si deciderà sul come e chi votare alle presidenze delle Camere.



Camusso: "Sì a intesa con M5S" - Susanna Camusso è favorevole ad un governo di centorsinistra con il M5S "perché c'è bisogno di risposte. Penso che il voto abbia detto che c'è un partito che ha preso il maggior numero di voti e un secondo partito che è il Movimento 5 Stelle e quella è la volontà degli elettori".