Grillo contro "L'Espresso": il resort non esiste

Inchiesta de "L'Espresso", i grillini attaccano 17:29 - Beppe Grillo sul suo blog va all'attacco de "L'Espresso". Dopo che il settimanale aveva posto dubbi su alcuni investimenti in Costa Rica di Walter Vezzoli, l'autista del leader del M5S, il comico genovese pubblica un post in cui viene riportata un'intervista a Vezzoli, che nega l'esistenza del resort citato da "L'espresso". L'autista si difende: "I giornali mi indicano come l'uomo delle società anonime all'estero, ma io in Costa Rica vivevo".

Il titolo del post in cui Grillo riporta le dichiarazioni fatte da Vezzoli a "Il Fatto Quotidiano" s'intitola: "L'autista, la cognata e l'ingegnere", facendo così il verso a "L'Espresso". Il blog attacca poi il settimanale con un fotomontaggio della copertina: al posto di Grillo, presente nell'originale, c'è l'immagine dell'ingegnere De Benedetti.



In uno stralcio dell'intervista all'autista si legge: "Una premessa: l'articolo parla di un resort che non esiste e che non doveva neppure esistere. Il mio sogno era quello di creare 30 abitazioni autosufficienti dal punto di vista energetico, con depuratori che riciclassero l'acqua piovana, pannelli solari. Le pale eoliche. Un sogno. Solo che non ho mai trovato gli investimenti e quindi il villaggio è rimasto sulle scartoffie di società aperte e chiuse".



Grillo, infine, si rivolge direttamente ai giornalisti de "L'Espresso", con un imperativo: "Consultare Wikipedia e scoprire che per società anonima (Sociedad Anonima, abbreviazione: S.A.), in Costa Rica e in quasi tutti i Paesi del mondo in cui si parla spagnolo, si intende quella che in italiano viene comunemente denominata Società per Azioni".



La replica de "L'Espresso" - Immediata la replica del settimanale, che puntualizza: "Contrariamente a quello che sostiene il blog di Beppe Grillo, 'L'Espresso' non ha mai parlato di 'società anonime' aperte da Walter Vezzoli in Costa Rica. Noi abbiamo scritto che l'autista di Grillo risulta amministratore di 13 società in Costa Rica, tutt'ora attive. In Costa Rica per 'sociedad anonima', così come per tutte le altre società, non c'è trasparenza su azionisti e bilanci. Proprio come succede, per esempio, in Svizzera e nei Paesi caraibici".



Ma Grillo non ci sta e torna al contrattacco, stavolta via Twitter. "Verifica delle fonti: La Costa Rica non è un paradiso fiscale già dal 2011", scrive il leader del M5S sul social network. E, come prova, Grillo pubblica anche una foto della lista dei Paesi che hanno adeguato i loro standard sul fronte delle tasse a quelli indicati dall'Ocse e che comprende anche la Costa Rica.