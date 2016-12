foto Ansa

12:06

- "Se sono in grado di fare un governo, lo facciano e lo facciano rapidamente, altrimenti torniamo al voto". Così il segretario del Pdl, Angelino Alfano, si rivolge al Partito democratico parlando del futuro del Paese. "Noi - ha spiegato - chiediamo al Pd di non impiccare l'Italia ai propri interessi egoistici e di partito. Noi non possiamo far sì che l'Italia resti appesa a una loro impuntatura".